Подмосковные полицейские застрелили угонщика, скрывшегося от погони в доме с беременной женщиной

В Подмосковье полицейским пришлось применить оружие на поражение по автоугонщику, оказавшему сопротивление и спрятавшемуся в особняке с беременной женщиной. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

Ранним утром 8 февраля в полицию поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенного в поселки Правдинский (Пушкинский городской округ), неизвестный сел в чужую машину.

«Прибывшим по вышеуказанному адресу нарядом полиции был выявлен гражданин, находящийся в заведённом автомобиле. В ходе задержания злоумышленник оказал активное сопротивление и забежал в один из ближайших жилых домов. Там он, угрожая физической расправой хозяину и его беременной жене, забрался на второй этаж», – говорится в сообщении ведомства.

На требования сдаться мужчина не реагировал. При этом он попытался перейти в атаку и нанести удар одному из стражей порядка большим строительным зубилом. Сотрудник полиции был вынужден выстрелить в нападавшего.

На место происшествия полицейские вызвали бригаду скорой и оказали мужчине первую помощь, однако прибывшие врачи констатировали его смерть.

Москва, Андрей Дорофеев

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