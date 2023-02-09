Сотрудник подмосковного пункта выдачи заказов с приятелями инсценировал ограбление

Сотрудники полиции задержали троих молодых людей, инсценировавших в подмосковном Ногинске ограбление пункта выдачи заказов. Об этом сообщила сегодня регионального главка МВД России.

«В полицию поступило сообщение о краже, совершённой в отношении 22-летнего сотрудника службы доставки грузов одного из отделений, расположенных на ул. Дмитрия Михайлова. Прибывшие на место полицейские установили, что в помещение ворвались двое мужчин. Один из них распылил газовый баллончик в лицо потерпевшему, а второй похитил ящик, в котором находилось около 140 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования сотрудники угрозыска выяснили, что якобы пострадавший от нападения сотрудник организации сообщил своим знакомым о наличии крупной суммы денег в помещении и назвал время, когда лучше совершить нападение. Денежные средства приятели планировали разделить между собой.

Полицейские задержали двоих сообщников. Ими оказались жители Московской области 17 и 22 лет. В ходе личного досмотра у одного из них изъяты похищенные деньги и газовый баллончик.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Двум злоумышленникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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