российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 февраля 2023, 10:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Водителя, цеплявшего трос, раздавило между двумя грузовиками на Ленинградском проспекте столицы

Один человек погиб и один пострадал в тройном столкновении автомобилей, произошедшем сегодня утром в столице. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«По предварительным данным на Ленинградском шоссе в районе дома 112 водитель одной автомашины «Газель» остановился для осуществления буксировки другой, в этот момент на стоящие грузовики совершил наезд водитель автомобиля такси. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель», находившийся между двумя автомобилями, погиб на месте», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что травмы различной степени тяжести получил и водитель такси. Он был госпитализирован.

На кадрах с камеры наблюдения, распространенных пресс-службой департамента транспорта Москвы, видно, что «Газели» остановились на средней полосе, а такси, практически, без торможения ударило сзади один из грузовиков.

Telegram: Видео

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Автокатастрофа

На Сахалине 10 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом и бензовозами / В Приморье один ребенок погиб, двое пострадали в ДТП с грузовиком / Под Сургутом самосвал протаранил встречный Mercedes, погибли трое (ФОТО) / В Южной Корее случилось массовое ДТП с 50 автомобилями / Пятеро погибли: легковушка врезалась в автобус под Кемерово / Семья с двумя детьми погибла на переезде в Забайкалье / Бензовоз протаранил автобус с людьми под Волгоградом / В Барнауле восемь человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,