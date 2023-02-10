Водителя, цеплявшего трос, раздавило между двумя грузовиками на Ленинградском проспекте столицы

Один человек погиб и один пострадал в тройном столкновении автомобилей, произошедшем сегодня утром в столице. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«По предварительным данным на Ленинградском шоссе в районе дома 112 водитель одной автомашины «Газель» остановился для осуществления буксировки другой, в этот момент на стоящие грузовики совершил наезд водитель автомобиля такси. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель», находившийся между двумя автомобилями, погиб на месте», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что травмы различной степени тяжести получил и водитель такси. Он был госпитализирован.

На кадрах с камеры наблюдения, распространенных пресс-службой департамента транспорта Москвы, видно, что «Газели» остановились на средней полосе, а такси, практически, без торможения ударило сзади один из грузовиков.

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Москва, Андрей Дорофеев

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