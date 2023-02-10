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Пятница, 10 февраля 2023, 14:10 мск

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ЧП в Москве: ребенок умер в детском саду

Ребенок умер во время тихого часа в одном из московских детских садов. Об этом сообщила директор школы №2123 Татьяна Архипова агентству «Москва».

«9 февраля в нашем детском саду произошла трагедия. После дневного сна воспитанник дошкольной группы никак не просыпался. Воспитательница незамедлительно вызвала скорую помощь, бригада оперативно прибыла на место. К сожалению, несмотря на усилия врачей и весь проведенный комплекс реанимационных мероприятий, спасти ребенка не удалось», – рассказала она.

По словам Архиповой, ранее никаких жалоб на самочувствие у ребенка не было, а в течение всего тихого часа в группе находилась воспитательница.

«Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего мы начали служебное расследование, а также оказываем содействие правоохранительным органам», – добавила директор.

Она подчеркнула, что родным ребенка предложат всестороннюю помощь, в том числе психологическую. «Администрация школы приносит свои искренние соболезнования родным и близким нашего воспитанника», – отметила Архипова.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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