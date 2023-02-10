В деле обвиняемого в педофилии сотрудника столичного катка появились еще две потерпевшие

Следователи установили еще двух потерпевших от действий сотрудника ледовой арены одного из столичных торговых центров, который обвиняется в педофилии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следуправления Следственного комитета России по городу Москве.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в период с октября по декабрь 2011 года, мужчина также совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней. Кроме, того в период с 2015 года по 2016 год мужчина также совершил иные действия сексуального характера в отношении другой малолетней», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 24 января мужчина, работая на ледовой арене торгового центра в Тушинском районе Москвы, во время занятий совершил в отношении малолетней девочки иные насильственные действия сексуального характера.

О произошедшем девочка рассказала взрослым, которые обратились в правоохранительные органы. 47-летнему мужчине было предъявлено обвинение п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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