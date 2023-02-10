Крупную банду убийц и вымогателей будут судить в Подмосковье

В Подмосковье перед судом предстанут семь членов банды, обвиняемых в убийствах, вымогательстве и серии других преступлений. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета. По данным ведомства, на счету ОПГ несколько резонансных преступлений.

Один из эпизодов преступной деятельности касается подмосковного коммерсанта. «В апреле 2012 года злоумышленники, находясь в помещении торгового комплекса строительных материалов, расположенном в Пушкинском районе, выдвинули коммерсанту требование передать права на имущество в виде доли в уставном капитале организации с целью последующего завладения земельными участками в городе Мытищи на сумму более 128 млн рублей, после чего избили его. Несмотря на это потерпевший отказался от выполнения требований членов банды, в связи с чем у руководителя организованной группы возник умысел совершить его убийство», – говорится в сообщении ведомства.

К реализации своего плана члены банды приступили только 17 ноября 2014 года, узнав, что коммерсант планирует продать свои активы. Злоумышленники под вымышленным предлогом назначили ему встречу в лесном массиве вблизи деревни Михалево Пушкинского городского округа. Когда бизнесмен с водителем приехали на место, один из обвиняемых подошел к автомобилю и застрелил мужчин.

После этого тела потерпевших вывезли на участок вблизи деревни Якшино и зарыли в заранее подготовленной яме. Трупы были обнаружены в 2020 году в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий.

Как отметили в СК, несмотря на имеющиеся подозрения о причастности обвиняемых к убийству, долгое время преступление оставалось нераскрытым. После комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также сбора, анализа и изучения доказательной базы в период с июня 2021 по апрель 2022 года участники банды были задержаны.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса, среди которых вымогательство, убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, покушение на убийство двух лиц, неправомерное завладение автомобилем и незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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