Полицейские вычислили мигрантов, устроивших массовое избиение на юге Москвы

Сотрудники полиции задержали участников массового избиения, произошедшего ранее на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудниками полиции были выявлены публикации с видеозаписями конфликта группы граждан в районе дома 9 по Каширскому шоссе. По данному факту следователем ОМВД по району Нагатино-Садовники УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), в настоящее время полицейские выясняют причины и все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

В столичном главке полиции добавили, что по предварительной информации причиной конфликта послужил бытовой повод.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий личности ряда участников драки установлены, они задержаны и доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных деяний», – отметили в пресс-службе.

Ранее ряд телеграм-каналов опубликовал видео группового избиения мигрантами молодого человека. Как утверждают авторы публикаций, один из нападавших сначала приставал к 15-летней девочке. За неё заступился парень, но обидчик позвал на помощь друзей.

Москва, Андрей Дорофеев

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