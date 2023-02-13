Угон машины авто и гибель пешехода будет стоить жителю Подмосковья семи лет свободы

В Подмосковье суд вынес приговор местному жителю по делу об угоне автомобиля и гибели женщины-пешехода. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В суде установлено, что 11 ноября 2022 года Юрий Самохин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в салон автомобиля Peugeot и с помощью ключа, находящегося в замке зажигания, запустил двигатель. После этого злоумышленник, управляя автомобилем, начал движение и совершил наезд на женщину. В результате происшествия потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась на месте аварии», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, без цели хищении (угон), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевшего о компенсации морального и материального вреда на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Приговор уже вступил в законную силу.

Москва, Андрей Дорофеев

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