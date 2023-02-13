российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 февраля 2023, 12:17 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Угон машины авто и гибель пешехода будет стоить жителю Подмосковья семи лет свободы

В Подмосковье суд вынес приговор местному жителю по делу об угоне автомобиля и гибели женщины-пешехода. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В суде установлено, что 11 ноября 2022 года Юрий Самохин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в салон автомобиля Peugeot и с помощью ключа, находящегося в замке зажигания, запустил двигатель. После этого злоумышленник, управляя автомобилем, начал движение и совершил наезд на женщину. В результате происшествия потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась на месте аварии», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, без цели хищении (угон), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевшего о компенсации морального и материального вреда на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Приговор уже вступил в законную силу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Крупную банду убийц и вымогателей будут судить в Подмосковье / Сотрудник подмосковного пункта выдачи заказов с приятелями инсценировал ограбление / Подмосковные полицейские застрелили угонщика, скрывшегося от погони в доме с беременной женщиной / Химкинская школьница, пострадавшая от ножа одноклассницы, пришла в себя / Житель Подмосковья по совету телефонного мошенника пытался поджечь отделение банка / Житель Подмосковья погиб из-за замечания по поводу громкой музыки / Житель Балашихи зарезал соседского ребенка, демонстрируя боевые приемы / Бульдог покусал детей в Подмосковье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,