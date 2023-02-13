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Понедельник, 13 февраля 2023, 14:55 мск

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Двое приезжих из Кабардино-Балкарии обворовали ювелирную мастерскую в Балашихе

Двое мужчин , приехавших в московский регион из Кабардино-Балкарии, обворовали ювелирную мастерскую в Балашихе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники повредили оконную раму и незаконно проникли в помещение, расположенное в подвале одного из жилых домов на шоссе Энтузиастов. Похитив четыре лотка с драгоценностями, они скрылись. Сумма ущерба составила миллион рублей», – говорится в сообщении полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Часть похищенного изъята.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Фигуранты заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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