Школьник покончил с собой в Подмосковье

В подмосковном Раменском девятиклассник покончил с собой. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

«Трагедия в Раменском! Школьник покончил с собой. Очень страшно, когда гибнут дети, но еще страшнее, когда они уходят от нас сами. Мои соболезнования родителям», – написала она.

Как уточнила детский омбудсмен, одна из версий произошедшего – конфликт с учителем, однако при этом добавила, что уверенно говорить о причинах можно будет после завершения проверки правоохранительных органов и результатов судебно-медицинской экспертизы.

«Взяла ситуацию на контроль, будем разбираться в причинах трагедии», – добавила Мишонова.

Москва, Андрей Дорофеев

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