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Вторник, 14 февраля 2023, 11:39 мск

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Фура с легковоспламеняющимся грузом сгорела на трассе «Крым» в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Грузовик сгорел сегодня на трассе «Крым» в районе подмосковного Чехова. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Примерно в 07:45 на 70 км автодороги М-2 «Крым» в районе города Чехова Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля с прицепом совершил наезд на металлическое ограждение. После этого трейлер, в котором находился легковоспламеняющийся груз, опрокинулся на дорогу, и произошло его возгорание», – говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии пострадавших нет. Предпринимаются меры по локализации пожара. Движение на участке трассы частично восстановлено.

Как отмечают в местных телеграм-каналах, пробка, вызванныя возгоранием, растянулась на 10 километров.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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