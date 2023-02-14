Сервисы такси и каршеринга получат 3 тысячи новых «Москвичей»

В ближайшее время три тысячи автомобилей «Москвич-3» будет направлено для такси и каршеринга. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«3 тыс автомобилей марки «Москвич-3» поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время», – написал мэр.

По его словам, завод «Москвич» и группа компании «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год.

Собянин уточнил, что в этом году «Москвич» планирует произвести 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч – с электродвигателем. Также у завода сформирована собственная дилерская сеть – 52 центра в 23 городах России.

Как добавил столичный градоначальник, только для московского рынка сервисам такси и каршеринга требуется от 30 тыс до 40 тыс новых машин в год.

«Рынок перевозок такси в Москве в декабре 2022 года установил рекорд – в рабочий день перевозится 1,6 млн пассажиров», – сообщил мэр.

Москва, Андрей Дорофеев

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