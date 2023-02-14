Прокуратура начала проверку после падения коляски с младенцем на рельсы перед электричкой

Восточная транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента на железнодорожной платформе Заря в Подмосковье, где накануне коляска с младенцем упала на рельсы перед электричкой.
По предварительным данным, ЧП произошло 13 февраля около 14 часов 30 минут в подмосковной Балашихе на железнодорожной платформе Заря Горьковского направления Московской железной дороги. «Коляска с малолетним ребенком упала на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение и предотвратил наезд на малолетнего», – говорится в сообщении московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Как предполагается, при наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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