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Вторник, 14 февраля 2023, 13:54 мск

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Прокуратура начала проверку после падения коляски с младенцем на рельсы перед электричкой

Восточная транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента на железнодорожной платформе Заря в Подмосковье, где накануне коляска с младенцем упала на рельсы перед электричкой.

По предварительным данным, ЧП произошло 13 февраля около 14 часов 30 минут в подмосковной Балашихе на железнодорожной платформе Заря Горьковского направления Московской железной дороги. «Коляска с малолетним ребенком упала на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение и предотвратил наезд на малолетнего», – говорится в сообщении московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как предполагается, при наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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