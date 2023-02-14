Путин объяснил, почему решения ЕСПЧ были для России неприемлемы

Россия перестала исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), поскольку они носили политизированный и предвзятый характер. Об этом сегодня на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в марте прошлого года Россия вышла из состава Совета Европы, а в сентябре – из-под юрисдикции ЕСПЧ. При этом он отметил, что «причины такого шага очевидны».

«Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер», – объяснил Путин, добавив, что такая политизированность существовала давно, но «в последнее время просто приобрела неприемлемый характер». «А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы», – указал президент.

Путин заявил, что уверен в способности российских судов надежно защищать права граждан.

Глава государства напомнил, что в России «развернулась дискуссия, вопрос был поставлен прямо – не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в стране». «Я не буду скрывать – и я тоже об этом думал, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае», – сказал Путин.

«Но в конечном итоге нам, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их [права граждан] надежно защитить», – указал президент.

Москва, Андрей Дорофеев

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