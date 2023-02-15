Здание завода по ремонту железнодорожной техники сгорело и частично обрушилось в Коломне

Одно из зданий предприятия по ремонту железнодорожного подвижного состава сгорело минувшей ночью в подмосковной Коломне. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Пожар охватил 900 кв. м здания. Произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания». – говорится в сообщении.
На место выезжал пожарный поезд.
По данным главного управления МЧС по Подмосковью, к тушению пожара привлекались 100 человек и 29 единиц техники.
Открытое горение было ликвидировано в 00.16. Сведений о пострадавших спасателям не поступало.
Коломенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.
По данным коломенских СМИ, сгорело административное компании «Технология «21 век», занимающейся ремонтом и обслуживанием дизелей. Существовала угроза распространения огня на цех с промышленным оборудованием.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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