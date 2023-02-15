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Среда, 15 февраля 2023, 10:34 мск

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Здание завода по ремонту железнодорожной техники сгорело и частично обрушилось в Коломне

Одно из зданий предприятия по ремонту железнодорожного подвижного состава сгорело минувшей ночью в подмосковной Коломне. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пожар охватил 900 кв. м здания. Произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания». – говорится в сообщении.

На место выезжал пожарный поезд.

По данным главного управления МЧС по Подмосковью, к тушению пожара привлекались 100 человек и 29 единиц техники.

Открытое горение было ликвидировано в 00.16. Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

Коломенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

По данным коломенских СМИ, сгорело административное компании «Технология «21 век», занимающейся ремонтом и обслуживанием дизелей. Существовала угроза распространения огня на цех с промышленным оборудованием.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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