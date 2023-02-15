Информацией об избиении отцом двоих детей в Москве заинтересовался глава Следкомитета

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки информации об избиении отцом двоих детей в Москве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СК России.

«В социальных сетях опубликовано обращение жительницы Москвы с просьбой о помощи. Женщина сообщает, что ее бывший муж подверг избиению их несовершеннолетних детей. В результате один ребенок был госпитализирован», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что столичными следственными органами была инициирована передача материалов из органов полиции в производство Следкомитета.

О ходе проведения доследственной проверки Бастрыкину должен доложить руководитель ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов.

Глава СК также поручил принять все меры к обеспечению защиты несовершеннолетних.

Москва, Андрей Дорофеев

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