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Среда, 15 февраля 2023, 12:06 мск

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Совет Федерации принял обращение к иностранным парламентам об опасности военных биолабораторий США

Сегодня Совет Федерации единогласно поддержала принятое накануне в Госдуме обращение к парламентам иностранных государств в связи с глобальной угрозой военно-биологической деятельности США за пределами своей территории.

В документе Федеральное собрание России призывает парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биолаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям между их национальными службами здравоохранения и Министерством обороны США. «Данные соглашения носят заведомо дискриминационный характер и преследуют цель скрыть от граждан опасность проводимых исследований. Свидетельством этого является режим ограничения или даже полного запрета доступа в биологические лаборатории и к осуществляемым в них работам даже для национальных служб безопасности», – говорится в обращении.

Также Федеральное собрание призывает парламенты зарубежных государств запросить у национальных правительств информацию о наличии и характере деятельности Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA) Минобороны США, наносящей ущерб их национальному суверенитету.

«Это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей», – подчеркивается в документе.

Обращение будет направлено в ООН, Межпарламентский союз, парламент ЕС, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую Ассамблею государств-участников Содружества независимых государств, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентскую Ассамблею Православия, Шанхайскую организацию сотрудничества, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России и парламенты стран мира.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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