Матвиенко объяснила перенос заседания Совета Федерации

Совет Федерации перенесет на 22 февраля заседание, запланированное на 1 марта, по просьбе правительства РФ. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сегодня на пленарном заседании палаты. По ее словам, корректировка объясняется необходимостью принятия бюджетных законов.

«Мы сдвигаем заседание с 1 марта на 22 февраля. Почему? Потому что правительство обратилось к нам с просьбой. До 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц», – пояснила Матвиенко.

В этой связи спикер Совета Федерации выразила надежду, что в Интернете перестанут публиковаться фейки, возникать «миллион версий о каких-то грядущих непонятных событиях» по поводу каждого дополнительного заседания верхней палаты парламента.

Ранее сообщения о дополнительном заседании обеих палат парламента на следующий день после ежегодного обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля в СМИ связывали с необходимостью принятия экстренных решений. Как правило, дополнительные заседания Совета Федерации созываются по важным вопросам внешней или внутренней политики.

Москва, Мария Соколова

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