российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 февраля 2023, 12:41 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Матвиенко объяснила перенос заседания Совета Федерации

Архив. Фото: официальный сайт Совета Федерации

Совет Федерации перенесет на 22 февраля заседание, запланированное на 1 марта, по просьбе правительства РФ. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сегодня на пленарном заседании палаты. По ее словам, корректировка объясняется необходимостью принятия бюджетных законов.

«Мы сдвигаем заседание с 1 марта на 22 февраля. Почему? Потому что правительство обратилось к нам с просьбой. До 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц», – пояснила Матвиенко.

В этой связи спикер Совета Федерации выразила надежду, что в Интернете перестанут публиковаться фейки, возникать «миллион версий о каких-то грядущих непонятных событиях» по поводу каждого дополнительного заседания верхней палаты парламента.

Ранее сообщения о дополнительном заседании обеих палат парламента на следующий день после ежегодного обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля в СМИ связывали с необходимостью принятия экстренных решений. Как правило, дополнительные заседания Совета Федерации созываются по важным вопросам внешней или внутренней политики.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

Совет Федерации принял обращение к иностранным парламентам об опасности военных биолабораторий США / В Совфеде назвали свой вариант «большого события» для годовщины СВО / США разместили вокруг границ России полсотни биолабораторий / Правительство РФ поддержало законопроект об уголовном наказании за утечку персональных данных / «Культурный суверенитет»: в Совете Федерации выступили за возвращение госидеологии и цензуры / В Совете Федерации раскритиковали идею изымать собственность у дачников-неплательщиков / «Ну что, опять асфальт класть в дождь?» Спикер Совета Федерации требует от правительства РФ ввести мораторий на закон о госзакупках / «Откуда такие цифры?» Совет Федерации проведет ревизию действующих законов на соответствие указу Путина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Совет Федерации,