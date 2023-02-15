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Среда, 15 февраля 2023, 13:25 мск

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В Подмосковье иностранец хранил 50 кг героина в детских кроватках

В Подмосковье задержан иностранец, который хранил дома крупную партию тяжелых наркотиков, рассовав их по детским кроваткам. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили у подозреваемого в арендованной квартире более 51 килограмма героина и пяти килограммов гашиша. Наркотические средства были спрятаны в детских кроватках, а также на кухне и балконе. Объем изъятой партии составляет около 80 тысяч разовых доз, а ее стоимость по ценам черного рынка может достигать порядка 150 миллионов рублей», – рассказала Волк.

По ее словам, уроженец одной из республик ближнего зарубежья жил в городском округе Лосино-Петровский. Наркотики, которые он хранил, предназначались для сбыта через тайники-закладки на территории Московской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет и крупный штраф, либо пожизненное заключение.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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