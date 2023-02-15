В Совете Федерации выступили за маркировку враждебных телеграм-каналов

Распространяющие фейки телеграм-каналы, которые маскируются под пророссийские, необходимо маркировать едиными значками. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента. По ее мнению, россияне должны понимать, кто стоит за той или иной публикацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале пленарного заседания сенатор Владимир Джабаров обратил внимание на созданные украинскими блогерами после начала СВО телеграм-каналы, которые маскируются под российские. По его словам, таких ресурсов более ста и нацелены они, в основном, на молодежь, для которой эта платформа является порой единственным источником информации.

«Названия телеграм-каналов зачастую ничего не говорят об их владельцах и администраторах. Очень многие имеют громкие, нередко весьма патриотические названия. Известно, что откровенно враждебные каналы блокируются Роскомнадзором, но далеко не все… Предлагаю обратиться в Роскомнадзор с просьбой о ежеквартальном информировании Совета Федерации по выявленным фактам деятельности враждебных Telegram-каналов», – подчеркнул Джабаров.

Матвиенко со своей стороны поддержала сенатора и предложила маркировать такие каналы едиными значками. «Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские каналы, какие-то единые значки (ввести), как иноагенты и нежелательная структура… чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит, какая цель этих интернет-порталов, каналов и так далее», – отметила Матвиенко, предложив и сенаторам подумать, как это сделать.

Москва, Мария Соколова

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