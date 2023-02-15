ФСБ задержала в Подмосковье украинского диверсанта

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Подмосковье гражданина Украины, заброшенного на территорию РФ через Прибалтику для совершения диверсий на железной дороге. Об этом сообщил сегодня Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

«Диверсант был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в городе Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в городе Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики», – говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, в конце ноября прошлого года мужчина 1977 года рождения под видом беженца был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства. По команде куратора из СБУ ночью он поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.

У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ.

«В рамках возбужденного уголовного дела по ст. 281 (диверсия) УК России проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений», – добавили в ведомстве.

На допросе, видеозапись которого распространила ФСБ, мужчина заявил, что вынужден был пойти на сотрудничество с СБУ под угрозой жизни его дочери.

«В ноябре 2022 года решил поехать заработать деньги в Польшу, был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ. Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице», – пояснил диверсант.

По его словам, при общении с дочерью по видеосвязи он заметил, что она находится дома, где вместе с ней были два сотрудника СБУ. По их указанию он должен был отправиться в Латвию, где прошел дополнительную проверку на детекторе лжи. После этого прибыл в Россию.

«По их указанию я должен был совершать поджоги релейных шкафов и отправлять видеоотчеты. За время, которое я нахожусь на территории РФ, я совершил два поджога, которые заснял и отправил видеоотчет сотрудникам СБУ», – уточнил задержанный.

Москва, Андрей Дорофеев

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