СК предъявил обвинение еще двум фигурантам по делу о присвоении 100 млн рублей из гособоронзаказа

В уголовном деле о присвоении руководством коммерческой фирмы 100 млн рублей при выполнении гособоронзаказа появились еще двое обвиняемых. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации Татьяны Алябьевой. Она обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия).

«В апреле 2019 года и октябре 2020 года между АО «Главное управление обустройства войск» и ООО «ВСК» (переименованного в ООО «СД Атриум»), возглавляемым обвиняемой, заключены договоры на выполнение строительных работ по реконструкции многоквартирного дома, расположенного в одной из военных частей Иркутска, и строительство объектов военного городка в Ульяновске. Обществу в качестве аванса по договорам генеральным подрядчиком были перечислены денежные средства в размере более 400 млн рублей», – говорится в сообщении СК.

По данным следствия, Алябьева и ее соучастники заключили фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юридическими лицами и перечислили им не менее 100 млн рублей, которые присвоили себе и израсходовали на цели, не связанные с исполнением договоров, заключенных с генподрядчиком контракта государственного оборонного заказа.

Как отметили в ведомстве, женщина ранее была осуждена за аналогичное преступление и отбывала наказание в исправительном учреждении. Сейчас ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме, того ранее столичными следователями были установлены и взяты под стражу два фигуранта, причастных к махинации с гособоронзаказом.

«В рамках предварительного следствия установлены и задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ еще двое фигурантов, причастных к совершению вышеуказанного преступления, 1981 и 1989 годов рождения. С ними проведены следственные действия и предъявлено обвинение. Судом обвиняемым избрана мера пресечения. Работа по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжается», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»