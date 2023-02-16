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Четверг, 16 февраля 2023, 12:20 мск

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Шестилетний ребенок умер на физкультуре в подмосковном детсаду

Шестилетний ребенок умер в одном из детских садов Домодедова во время выполнения физкультурных упражнений. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 15 февраля 2023 года в детском дошкольном учреждении во время выполнения легких физических упражнений на физкультуре стало плохо одному из воспитанников. Ребенок был перемещен в санчасть, где скончался до приезда «скорой помощи», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, осуществлены допросы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как отметили в пресс-службе, уже установлено, что у ребенка имелось хроническое заболевание.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех причин и обстоятельств, приведших к смерти мальчика, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию), ответственных должностных лиц по организации учебного процесса для детей с учетом состояния здоровья», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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