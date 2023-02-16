Учитель музыки задержан в Подмосковье по подозрению в педофилии

Житель подмосковного Раменского задержан по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, с июня 2022 по февраль 2023 года подозреваемый, находясь в помещении частной школы, во время проведения урока по музыке неоднократно совершал развратные действия в отношении нескольких учениц, не достигших 12-летнего возраста», – говорится в сообщении ведомства.

Следователями в отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В настоящее время проводятся допросы, в том числе и подозреваемого, добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»