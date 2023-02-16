Метро дотянется к концу года до подмосковного Долгопрудного

Станция столичного метро откроется к концу текущего года в Долгопрудном. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Меня часто спрашивают о том, когда метро придет в тот или иной город Подмосковья. Станции метрополитена уже есть в Котельниках и Красногорске. А в этом году подземка доберется и до Долгопрудного – до конца 2023 года будет открыта станция «Физтех». Метро будет в пешей доступности более чем для 30 тысяч жителей округа», – написал губернатор.

Кроме того, по его словам, власти столицы и Подмосковья прорабатывают вопрос открытия станции метро в Мытищах.

«Вообще, вся наша политика с Москвой, это стирание границ. Для человека это должно быть одно пространство комфортного проживания, планирования своего настоящего и будущего», – отметил Воробьев.

Он добавил, что продолжает развиваться и Московские центральные диаметры. Уже в августе-сентябре этого года, когда будут запущены МЦД-3 и МЦД-4, более 2,3 млн человек смогут быстрее и с комфортом добираться на работу и учебу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»