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Четверг, 16 февраля 2023, 17:03 мск

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Девушка из ближнего зарубежья обчистила кассу московской клиники, в которой раньше работала

В Москве бывшая сотрудница украла более миллиона рублей из кассы медицинской клиники. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«Злоумышленница ночью тайно проникла в офис частной медицинской компании, расположенный на Пресненской набережной, где ранее трудилась администратором. Провернуть подобное ей не составило труда, ведь женщина прекрасно знала, где находятся все ключи организации. Оказавшись внутри, она похитила из кассового аппарата наличные средства и скрылась». – говорится в сообщении.

Полицейские задержали 26-летнюю приезжую из ближнего зарубежья. У нее изъяли украденные 600 тысяч рублей. Остальные деньги она успела потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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