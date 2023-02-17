Мужчина погиб в загоревшемся вагоне электрички в Москве

В хвостовом вагоне электрички Александров – Москва произошло возгорание, после ликвидации которого было обнаружено тело человека. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МЖД.

Происшествие случилось в Москве на станции Ростокино сегодня в 00:18. В 00:30 задымление устранили.

В связи с этим в пути были задержаны электрички №6349 Александров – Москва (в которой и произошло ЧП) и №6575 Щелково – Москва.

Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, по факту возгорания организована проверка.

Москва, Андрей Дорофеев

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