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Пятница, 17 февраля 2023, 10:21 мск

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Мужчина погиб в загоревшемся вагоне электрички в Москве

Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

В хвостовом вагоне электрички Александров – Москва произошло возгорание, после ликвидации которого было обнаружено тело человека. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МЖД.

Происшествие случилось в Москве на станции Ростокино сегодня в 00:18. В 00:30 задымление устранили.

В связи с этим в пути были задержаны электрички №6349 Александров – Москва (в которой и произошло ЧП) и №6575 Щелково – Москва.

Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, по факту возгорания организована проверка.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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