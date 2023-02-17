Четверо грабителей похитили 20-летнего парня на юге Москвы

Правоохранители задержали троих участников группы, похитившей молодого человека на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В вечернее время 11 февраля 2023 года обвиняемые и неустановленный соучастник, находясь вблизи жилого дома, расположенного на улице Бутлерова в городе Москве, применяя физическое насилие к ранее знакомому 20-летнему молодому парню, насильно посадили его в автомобиль. Отобрав у него мобильный телефон, банковскую карту, ключи и денежные средства, злоумышленники надели на потерпевшего наручники. Затем потерпевшего увезли в лесной массив по Калужскому шоссе, где избили его», – говорится в сообщении ведомства.

Утром следующего дня молодого человека отвезли его к его дому и вернули отнятые вещи, за исключением денег.

Троим задержанным фигурантам в возрасте от 25 до 27 лет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «г,» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения четвертого соучастника», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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