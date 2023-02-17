Бывший московский следователь ответит в суде за получение крупной взятки

Бывший старший следователь ОМВД России по московскому району Отрадное предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Северо-Восточного административного округа Москвы.

«Обвиняемый, осуществляя расследование по уголовному делу в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) сообщил матери обвиняемой, что за денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей возможно решить порос о смягчении обвинения и изменении в отношении ее дочери меры пресечения на подписку о невыезде», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Следователь был задержан в ходе оперативных мероприятий, проведенных с участием службы собственной безопасности столичной полиции при получении денег от женщины.

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ) направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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