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Пятница, 17 февраля 2023, 17:07 мск

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Роскомнадзор прокомментировал перспективы блокировки Twitch

Роскомнадзор готов обсуждать вопрос либо о полной, либо частичной блокировке стримингового сервиса Twitch на территории России, но решение должно быть принято с учетом возможных рисков. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности и принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо блокировки частичной. Но мы на самом деле услышали это. Мы готовы это обсуждать. Потому что к таким действиям, мы полагаем, надо подходить взвешенно, оценивать в том числе и возможные риски, которые существует и для наших блогеров, которые пользуются этим ресурсом. Это надо оценивать и принимать взвешенное решение по итогам», – сказал Зайцев (цитата по РИА «Новости») в рамках круглого стола «Размещение блогерами незаконной рекламы как социальная угроза» в Общественной палате РФ.

Зайцев напомнил, что за неудаление противоправного контента Twitch был привлечен к административной ответственности как в прошлом, так и в этом году на общую сумму порядка 21 млн рублей.

Ранее сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что сервис Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика.

В апреле 2022 Twitch заблокировал ряд аккаунтов после публикации американского доклада о якобы распространении пророссийской «пропаганды» на платформе. Тогда Горелкин сообщил, что стоит ждать от Роскомнадзора введения «мер понуждения» к стриминговому сервису, где, по его словам, «всячески поощряют русофобию» и игнорируют закон «о приземлении».

В феврале заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщал, что ведомство в рамках работы с компаниями по исполнению закона о «приземлении» не имеет прямой связи с видеостриминговым сервисом Twitch и мессенджером Discord.

Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive – дочерней компании Amazon.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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