Дело главаря подмосковной банды киллеров дошло до суда

В Подмосковье перед судом предстанет организатор вооруженной группы, занимавшейся убийствами по найму. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, речь идет о событиях 2009-10 годов, когда обвиняемый создал банду. Для участия в криминальной группировке он привлек четырех своих знакомых. «Действовали члены устойчивой вооруженной группы в период с ноября 2009 по май 2010 года, совершая преступления на территории Московской и Пензенской областей», – говорится в сообщении ведомства.

В частности, осенью 2009 года неизвестный заказал главарю банды убийство предпринимателя. Сведения о личности коммерсанта, образе жизни и месте проживания, а также орудие преступления обвиняемый через посредника передал исполнителям и предоставил им в качестве предоплаты 300 тысяч рублей. 25 декабря 2009 года, когда предприниматель припарковал свой автомобиль возле дома в поселке Новый Милет, его застрелили.

В декабре 2009 года обвиняемый получил заказ на убийство жителя города Балашихи. Злоумышленник передал исполнителям через посредника сведения о будущей жертве, а также инструкции по осуществлению убийства, пообещав за совершение выполнение заказа 900 тысяч рублей. 18 мая 2010 года в день планируемого совершения преступления члены банды были задержаны правоохранителями в поселке Заря.

Организатор группы обвиняется в создании банды, убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений, в приготовлении к убийству двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, в незаконном обороте оружия и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 209 УК РФ, пп. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 30 пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

«Ранее в отношении других членов данной банды уголовное дело было выделено в отдельное производство и приговором Московского областного суда они признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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