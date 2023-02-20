российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 февраля 2023, 10:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Охранник столичного универмага отправил на больничную койку посетителя

Фото пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Полицейские задержали охранника универмага, расположенного на Комсомольской площади столицы, который нанес тяжелые травмы посетителю. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что 46-летний потерпевший, находясь на территории торговой точки, вступил в словесную перепалку с сотрудником безопасности. В ходе конфликта охранник уронил его на землю, после чего ногой нанёс удар в область головы», – говорится в сообщении ведомства.

Бригада скорой медицинской помощи доставила потерпевшего в больницу.

«Согласно справке врачей, ему причинён тяжкий вред здоровью», – добавили полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 40-летний фигурант заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве замаскированное под подарок взрывное устройство сработало в руках девушки / Бывший московский следователь ответит в суде за получение крупной взятки / Мужчина погиб в загоревшемся вагоне электрички в Москве / Девушка из ближнего зарубежья обчистила кассу московской клиники, в которой раньше работала / Дело об избиении мигрантами юноши на юге Москвы передали Следкомитету / Полицейские вычислили мигрантов, устроивших массовое избиение на юге Москвы / В новой Москве рабочий погиб, провалившись в пустую шахту лифта / ЧП в Москве: ребенок умер в детском саду

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,