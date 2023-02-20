Охранник столичного универмага отправил на больничную койку посетителя

Полицейские задержали охранника универмага, расположенного на Комсомольской площади столицы, который нанес тяжелые травмы посетителю. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.
«Предварительно установлено, что 46-летний потерпевший, находясь на территории торговой точки, вступил в словесную перепалку с сотрудником безопасности. В ходе конфликта охранник уронил его на землю, после чего ногой нанёс удар в область головы», – говорится в сообщении ведомства.
Бригада скорой медицинской помощи доставила потерпевшего в больницу.
«Согласно справке врачей, ему причинён тяжкий вред здоровью», – добавили полицейские.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 40-летний фигурант заключен под стражу.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube