Охранник столичного универмага отправил на больничную койку посетителя

Полицейские задержали охранника универмага, расположенного на Комсомольской площади столицы, который нанес тяжелые травмы посетителю. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что 46-летний потерпевший, находясь на территории торговой точки, вступил в словесную перепалку с сотрудником безопасности. В ходе конфликта охранник уронил его на землю, после чего ногой нанёс удар в область головы», – говорится в сообщении ведомства.

Бригада скорой медицинской помощи доставила потерпевшего в больницу.

«Согласно справке врачей, ему причинён тяжкий вред здоровью», – добавили полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 40-летний фигурант заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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