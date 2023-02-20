В Москве замаскированное под подарок взрывное устройство сработало в руках девушки

Самодельное взрывное устройство взорвалось в столичном Троицке в руках местной жительницы, передает телеграм-канал Mash.

Как сообщается, СВУ было заложено в подарочную коробку с открыткой, которую доставили 22-летней жительнице дома. Коробку оставили в холле на подоконнике. Когда девушка её открыла, заряд сдетонировал.

Пострадавшей с ожогами рук и лица оказывают помощь медики. На месте работают взрывотехники.

В свою очередь, телеграм-канал Baza уточняет, что происшествие случилось в доме, расположенном на 2-й Изумрудной улице. Посылку увидел отец девушки и отнес своей дочери.

После взрыва в квартире начался пожар.

Москва, Андрей Дорофеев

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