Жителя Подмосковья изобличила сделанная им запись убийства бездомного

Житель Подмосковья предстанет перед судом по обвинению в убийстве бездомного, совершенном более четырех лет назад. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, речь идет о преступлении, которое было совершено в октябре 2018 года. «Обвиняемый, испытывая неприязненное отношение к лицам без определенного места жительства, ведущим асоциальный образ жизни, имея умысел на убийство подошел к спящему на земле мужчине, скинул с него брезент и нанес сначала удары ногой в область лица, после чего ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении СК.

Преступление не было раскрыто по горячим следам. Однако после того, как уголовное дело было передано в аппарат подмосковного главка Следкомитета, удалось установить и подтвердить причастность обвиняемого к убийству. При этом была обнаружена видеозапись момента убийства мужчины, которую обвиняемый снял на камеру мобильного телефона.

«По данному видео проведена габитоскопическая экспертиза, из выводов которой следует, что рука на видеозаписи, которой наносились удары, принадлежит обвиняемому», – пояснили в СК.

Мужчина 1991 года рождения обвиняется в совершении убийства по мотивам ненависти к определённой социальной группе (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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