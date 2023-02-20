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Понедельник, 20 февраля 2023, 15:37 мск

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Два человека погибли в Подмосковье во время пожара в торговом центре

Два человека погибли во время пожара, возникшего сегодня на территории торгового центра в подмосковной Лобне. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным возгорание произошло в одном из павильонов на первом этаже. К настоящему времени известно о двух погибших. По результатам осмотра будет принято решение о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении ведомста.

По данным главного управления МЧС по Московской области, сигнал о возгорании на улице Кольцевой, 1 поступил спасателям в 11.45. В 12.49 пожар локализовали на площади 40 кв. м. В 12.50 было ликвидировано открытое горение, а в 13.05 завершилась ликвидация последствий пожара.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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