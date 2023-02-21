Московское правительство потратит почти миллиард рублей на достройку проблемного ЖК

Столичные власти выделят городскому застройщику грант в размере 940 миллионов рублей для завершения строительства проблемного ЖК «Марушкино» и восстановления прав обманутых дольщиков. Об этом сообщила председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

«Выделенные средства позволят достроить проблемный жилой комплекс общей площадью 65 тысяч квадратных метров, тем самым будут восстановлены права 693 пострадавших граждан, которые в течение нескольких лет ждут свое законное жилье», – цитирует Пятову информационный центр правительства Москвы.

Грант получит городской застройщик АО «Мосотделстрой № 1».

Пятова отметила, что сейчас на трех домах в деревне Марушкино осуществляются работы по демонтажу кладки наружных стен, на одном из корпусов производится кладка наружных стен и так далее.

ЖК «Марушкино» состоит из четырех многосекционных отдельно стоящих домов. Прежний застройщик ООО «Комземстрой» не смог реализовать проект. Компания ликвидирована. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами АО «Мосотделстрой № 1» за счет средств, выделенных из городского бюджета. Разрешение на строительство объекта городской застройщик получил в апреле 2021 года, что позволило возобновить строительство домов.

Москва, Андрей Дорофеев

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