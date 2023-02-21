Следкомитет заинтересовался попыткой выселения десятков семей из общежития на востоке Москвы

Доследственная проверка проводится по информации о попытке выселения жильцов одного из московских общежитий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«В эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что на востоке Москвы неизвестные пытаются расселить общежитие на Нижней Первомайской улице, в котором живут бывшие работники Мосэлектротягстроя. На первом этаже здания организован хостел, где разместились новые постояльцы, а десятки семей с детьми работников с многолетним стажем – электромонтеров, механиков и штукатуров могут оказаться на улице», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи проводят мероприятия по проверке изложенных в сюжете фактов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»