Новая трасса осенью соединит Калужское и Варшавское шоссе Москвы

Осенью новая четырехполосная трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе столицы, что значительно разгрузит транспортную обстановку в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже осенью новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе – жители ТиНАО смогут перемещаться между ними напрямую. Четырёхполосная трасса Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево протяжённостью 11,9 км будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десну и станет продолжением магистрали Калужское шоссе – Яковлево», – уточнил мэр.

По его словам, плюсы новой трассы состоят в том, что станет удобнее передвигаться между Троицком и Щербинкой, поселениями Рязановское и Десëновское. Кроме того, появятся альтернативные пути для выезда из этих населенных пунктов на Калужское и Варшавское шоссе.

«Для жителей Троицка и соседних населённых пунктов станут доступнее станции МЦД-2», – добавил Собянин.

Он также отметил, что после образования ТиНАО там построили больше 350 км дорог, а до конца года откроют ещё 70 км.

Москва, Андрей Дорофеев

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