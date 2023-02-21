российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 февраля 2023, 13:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Россия не будет заниматься охотой на ведьм – Путин

Россия не будет заниматься охотой на ведьм и сводить счеты с гражданами, кто выступил против специальной военной операции, – общество уже дало им моральную оценку. Об заявил сегодня президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. По его словам, главное, что абсолютное большинство россиян поддержали принципиальную позицию по специальной военной операции (СВО).

«Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм, не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, оступился. Пусть это останется на их совести, им с этим жить», – подчеркнул Путин, при этом отметив – «главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку».

Глава государства отдельно подчеркнул гордость за то, что абсолютное большинство россиян заняли «принципиальную позицию в отношении СВО, поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

«В строгом соответствии с законом»: Путин подтвердил сохранение сроков всех выборов в России / В России отладят и построят инфраструктуру для укрепления внешних связей – Путин / Путин дал ответ на поставку Западом на Украину дальнобойного вооружения / Путин пообещал возродить предприятия в новых регионах / Путин: Запад уже потратил на поддержку киевского режима более $150 млрд / «Это они развязали войну»: Путин раскрыл обман Запада / Путин объяснил, почему решения ЕСПЧ были для России неприемлемы / Песков заявил о должном уровне безопасности Путина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Путин Владимир,