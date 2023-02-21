Россия не будет заниматься охотой на ведьм – Путин

Россия не будет заниматься охотой на ведьм и сводить счеты с гражданами, кто выступил против специальной военной операции, – общество уже дало им моральную оценку. Об заявил сегодня президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. По его словам, главное, что абсолютное большинство россиян поддержали принципиальную позицию по специальной военной операции (СВО).

«Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм, не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, оступился. Пусть это останется на их совести, им с этим жить», – подчеркнул Путин, при этом отметив – «главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку».

Глава государства отдельно подчеркнул гордость за то, что абсолютное большинство россиян заняли «принципиальную позицию в отношении СВО, поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса».

Москва, Мария Соколова

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