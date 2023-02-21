Суд отправил «смотрящего за Москвой» в колонию на 21 год

Московский городской суд приговорил к 21 году лишения свободы Рашада Исмаилова, известного в криминальных кругах, как Рашад Гянджинский. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Как отметили в СК, фигурант в 2013 году получил высшее положение в преступной иерархии – «вор в законе». Он неоднократно был судим за совершение различных преступлений.

«Имея соответствующий статус в преступном мире, Исмаилов осуществлял пропаганду криминальной субкультуры, назначал других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии, обеспечивал наполнение общей материальной базы (так называемого «общака»), за счёт которой осуществлял финансовую поддержку лиц, содержащихся в следственных изоляторах и местах лишения свободы, организовывал и проводил «воровские сходки», осуществлял покровительство лицам, совершившим преступление», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, криминальный авторитет обвинялся в совершении убийства. По данным следствия, вечером 13 мая 2009 года Исмаилов с подельником расстреляли двух человек, находившихся в автомобиле у кафе на Измайловском шоссе в Москве. Оба потерпевших скончались на месте происшествия.

Именуемый в прессе «смотрящим за Москвой» Исмаилов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), п.п. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Отбывать наказание криминальный авторитет будет в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении его подельников выделено в отдельное производство, по которому продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Москва, Андрей Дорофеев

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