Боррель назвал решение России по ДСНВ разрушением международной системы безопасности

Решение президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) разрушает систему международной безопасности, созданную после холодной войны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«То решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности… После этого решения надо думать о новых мерах в международной безопасности», – сказал он по итогам переговоров с министром иностранных Украины и генсеком НАТО в Брюсселе.

Президент РФ Владимир Путин сегодня в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, «мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса».

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.

Ранее в США называли важной реализацию ДСНВ для своих интересов в сфере национальной безопасности и надеялись отделить обсуждение этой темы с РФ от кризиса вокруг Украины.

В НАТО также заявляли, что ДСНВ будет способствовать международной стабильности и призывали Россию выполнить обязательства по договору.

Москва, Андрей Дорофеев

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