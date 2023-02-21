российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 февраля 2023, 17:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

ЧП в Подмосковье: подросток разбился, сорвавшись с потолочной балки пустующего здания

В подмосковном Звенигороде погиб подросток, забравшийся с приятелями в пустующее здание. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что 15-летний подросток совместно со своими друзьями проводил время в пустующем здании. Травмы несовместимые с жизнью он получил в результате падения с технического этажа. Также установлено, что данное здание охраняется силами ЧОПа осуществляется регулярный обход территории, которая огорожена высоким забором, беспрепятственный доступ на территорию закрыт», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В прокуратуре Московской области уточнили, что происшествие случилось 20 февраля. Подросток сорвался вниз, когда шел по потолочным балкам технического этажа. Его доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье суд отправил в колонию-поселение тренера утонувшей 14-летней спортсменки / Два человека погибли в Подмосковье во время пожара в торговом центре / Жителя Подмосковья изобличила сделанная им запись убийства бездомного / Дело главаря подмосковной банды киллеров дошло до суда / Уголовное дело возбуждено по факту пожара и гибели мужчины в вагоне московской электрички / Учитель музыки задержан в Подмосковье по подозрению в педофилии / Шестилетний ребенок умер на физкультуре в подмосковном детсаду / ФСБ задержала в Подмосковье украинского диверсанта

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,