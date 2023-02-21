ЧП в Подмосковье: подросток разбился, сорвавшись с потолочной балки пустующего здания

В подмосковном Звенигороде погиб подросток, забравшийся с приятелями в пустующее здание. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что 15-летний подросток совместно со своими друзьями проводил время в пустующем здании. Травмы несовместимые с жизнью он получил в результате падения с технического этажа. Также установлено, что данное здание охраняется силами ЧОПа осуществляется регулярный обход территории, которая огорожена высоким забором, беспрепятственный доступ на территорию закрыт», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В прокуратуре Московской области уточнили, что происшествие случилось 20 февраля. Подросток сорвался вниз, когда шел по потолочным балкам технического этажа. Его доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.

Москва, Андрей Дорофеев

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