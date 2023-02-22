Совет Федерации поддержал приостановку ДСНВ

Совет Федерации единогласно поддержал приостановление действия Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Сенаторы, как и ранее депутаты Госдумы, согласились с главой государства, что США целенаправленно не выполняют свои обязательства.

Законопроект внес президент РФ Владимир Путин. О таком решении глава государства сообщил накануне во время обращения к Федеральному собранию. При этом он подчеркнул, что Россия не выходит из Договора, а именно приостанавливает. Путин пояснил, что прежде чем вернуться к обсуждению дальнейшей судьбы этого документа, надо понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО – Великобритании и Франции.

В минобороны РФ заверили, что во время приостановки действия договора российские военные будут соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных зарядов, которые были предусмотрены соглашением.

Москва, Мария Соколова

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