российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 февраля 2023, 17:14 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Совет Федерации поддержал приостановку ДСНВ

Совет Федерации единогласно поддержал приостановление действия Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Сенаторы, как и ранее депутаты Госдумы, согласились с главой государства, что США целенаправленно не выполняют свои обязательства.

Законопроект внес президент РФ Владимир Путин. О таком решении глава государства сообщил накануне во время обращения к Федеральному собранию. При этом он подчеркнул, что Россия не выходит из Договора, а именно приостанавливает. Путин пояснил, что прежде чем вернуться к обсуждению дальнейшей судьбы этого документа, надо понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО – Великобритании и Франции.

В минобороны РФ заверили, что во время приостановки действия договора российские военные будут соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных зарядов, которые были предусмотрены соглашением.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

Перестройка миропорядка приближается к завершающему этапу / В Совете Федерации выступили за маркировку враждебных телеграм-каналов / Матвиенко объяснила перенос заседания Совета Федерации / Совет Федерации принял обращение к иностранным парламентам об опасности военных биолабораторий США / В Совфеде назвали свой вариант «большого события» для годовщины СВО / США разместили вокруг границ России полсотни биолабораторий / Правительство РФ поддержало законопроект об уголовном наказании за утечку персональных данных / «Культурный суверенитет»: в Совете Федерации выступили за возвращение госидеологии и цензуры

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Совет Федерации,