Полицейские наказали девушку, катавшую на буксире за своим авто сноубордиста в центре Москвы

Видеоролик, в котором сноубордист едет на буксире за авто около Белорусского вокзала Москвы, заинтересовало полицию. Как сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по результатам расследования водитель машины был установлен и оштрафован.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейские выявили видеоролик, на котором запечатлен сноубордист, передвигающийся по парковке у Белорусского вокзала при помощи троса, прикрепленного к автомобилю. В результате проверки личность водителя машины была установлена. Им оказалась 24-летняя жительница Москвы», – уточнила Волк.

В отношении девушки составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.23 и частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ – нарушение правил перевозки людей и управление транспортным средством без соблюдения требований об обязательном страховании гражданской ответственности.

Москва, Андрей Дорофеев

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