Московская пенсионерка выбросила в окно 900 тысяч рублей, повинуясь голосу из телефона

Телефонные мошенники убедили московскую пенсионерку выбросить в окно все ее накопления. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«Потерпевшей на домашний телефон позвонил якобы участковый уполномоченный полиции. Собеседник попросил оказать содействие в поимке злоумышленника, который запугивает пожилых граждан и требует у них наличность. Для этого, в случае поступления звонка, необходимо выполнять все выдвигаемые им требования», – рассказали в ведомстве.

Пенсионерка согласилась содействовать органам, и вскоре с ней связался мужчина. Он пообещал 83-летней старушке многочисленные переломы и отъём квартиры, если она не скинет ему из окна деньги.

«Следуя указаниям звонивших, бабушка сходила до банкомата, сняла порядка 900 тысяч рублей и вернулась домой. Завернув часть сбережений в пакет, хозяйка выкинула его на улицу. Однако на этом угрозы не прекратились. Тогда пожилая женщина выбросила из окна и вторую часть наличности», – добавили в столичном главке МВД.

Позже, поговорив со своей дочерью, пенсионерка поняла, что это были мошенники, и обратилась в полицию.

Оперативники задержали 41-летнего мужчину с богатым опытом отсидки, который забрал деньги из-под окна. Часть наличности он успел перевести подельникам, а другую – «потратить по своему усмотрению».

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Суд заключил фигуранта в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

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