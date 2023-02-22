Все россияне – защитники Отечества: Путин выступил на празднике в «Лужниках»

Все россияне, даже те, кто находится в тылу, работают сейчас на защиту Родины от внешней агрессии. Об этом сегодня на митинге-концерте в «Лужниках» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю – сейчас только слушал высшее военное руководство страны – о том, что прямо сейчас идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые и здесь стоят сейчас рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими – гордимся, и в их честь – трижды «ура». Они должны услышать наше приветствие», – заявил глава государства на концерте, посвященном предстоящему Дню защитника Отечества.

При этом он стоял на фоне шеренги героев СВО. «Есть люди, – вот они здесь стоят рядом со мной, слева, справа, – есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть: семью и Родину. И сегодня – в рамках специальной военной операции», – отметил Путин.

По его мнению, в словосочетании «День защитника Отечества» «есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое».

«Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: «отче» – отец, и в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже и «Родина-мать». Речь идёт о семье, речь идёт о чём-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека: это и Родина, и семья. А по большому счёту и Родина – это семья: в нашем сердце это одно и то же», – подчеркнул президент.

Путин добавил, что участников спецоперации поддерживает вся страна. «А это значит, что каждый, кто это делает, в известной степени, тоже является защитником Отечества».

«Это очень важно. В этом смысле при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории все, весь наш народ является защитником Отчества. Низкий всем поклон. Поздравляю вас с наступающим праздником – Днём защитника Отечества», – заключил Путин.

Москва, Андрей Дорофеев

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