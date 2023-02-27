В Москве выявили ячейку террористического сообщества «Сеть»*

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело в отношении участников московской ячейки террористического сообщества «Сеть»*. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, по местам проживания фигурантов проведены обыски.

«Следователи ФСБ России в рамках расследования уголовного дела в отношении участников московской ячейки «Сети»* провели сегодня обыски по адресам анархистов и их родственников», – сказал собеседник агентства.

По его словам, часть ранее осужденных фигурантов по делу «Сети»* этапированы в столичное СИЗО «Лефортово», они дали признательные показания.

Ранее в Москве, Петербурге и Пензе были задержаны в общей сложности 11 участников «Сети»*. В феврале 2020 года военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет по обвинению в создании террористической организации или участии в ней (ст. 205.4 УК РФ). Трое осужденных также признаны виновными в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

*– организация, признанная в январе 2019 года решением Московского окружного военного суда террористической.

Москва, Андрей Дорофеев

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