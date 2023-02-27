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Понедельник, 27 февраля 2023, 14:00 мск

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Москвичка зарезала собственную племянницу

Жительница столицы задержана по подозрению в совершении убийства родственницы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в ночь с 26 на 27 февраля, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Знаменские садки в городе Москве, женщина в ходе конфликта нанесла своей племяннице не менее одного удара ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте происшествия. По подозрению в совершении преступления задержана женщина 1964 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время с фигуранткой проводятся следственные действия, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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