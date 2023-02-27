Беспорядки в Москве: задержано более 300 подростков

Во время праздничных выходных дней в полицейские участки Москвы из-за беспорядков попали более 350 человек, в том числе более 300 подростков, которых силовики считают причастными к неформальному движению «ЧВК «Рёдан». Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.

«В Москве 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили более 350 человек, 319 из которых – несовершеннолетние. У некоторых из доставленных изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты», – сказал собеседник агентства.

По его словам, беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников движения «Рёдан» во время трансляции в Telegram оскорбили «лиц неславянской внешности». Затем компания подростков спустилась в метро, там на станции «Лубянка» они подрались с другой компанией.

В какой-то момент одному из участников стычки брызнули в лицо из баллончика. В результате силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве, обвинения предъявили трем несовершеннолетним.

При этом в телеграм-каналах начали распространяться призывы к насилию против участников движения «Рёдан».

Как отметил собеседник агентства, после проверок большинство подростков отпустили, а на родителей 11 несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что 19 февраля в фудкорте столичного ТЦ «Авиапарк» возник конфликт между сторонниками субкультуры и другими посетителями. На следующий день в торговый центр «на стрелку» пришли сотни молодых людей. После того как там начались облавы, они перенесли встречу в ТЦ «Маркос-Молл». Там полицейские задержали около 20 подростков.

В воскресенье в СМИ появились сообщения о том, что и в некоторых других городах России, в том числе Казани, Петербурге и Новосибирске, задерживают сторонников субкультуры «Рёдан».

В частности, сообщалось, что в Санкт-Петербурге были задержаны более 150 подростков после потасовки в ТЦ «Галерея». В драке пострадал один школьник. В петербургском Следкомитете сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство) против некоторых нарушителей общественного порядка в ТЦ, из-за чего пострадали несколько человек.

ЧВК – аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» – отсылка к японской манге Hunter x Hunter («Охотник х Охотник»), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме. Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.

Москва, Андрей Дорофеев

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