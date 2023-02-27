Вооруженные грабители попросили москвича толкнуть машину, а потом отобрали телефон и деньги

Московские полицейские задержали двух мужчин, совершивших разбойное нападение в Южном Тушино. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка полиции.

«В вечернее время у метро «Водный стадион» двое неизвестных попросили потерпевшего помочь толкнуть машину, на что он согласился. Затем злоумышленники предложили подвезти мужчину ближе к дому, после чего один из них направил на него пневматический пистолет и потребовал отдать деньги и телефон. В результате потерпевшему был причинён общий материальный ущерб на сумму более 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в ту же ночь подозреваемые были задержаны по месту проживания. Ими оказались двое приезжих в возрасте 25 и 22 лет. У них изъяли похищенный телефон и пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Фигуранты заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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